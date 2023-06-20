Дорогу на Луговой во Владивостоке сковали серьезные пробки

Столкнулись длиномер и кроссовер.
Фото: принтскрин видео.
Серьезный затор сковал дорогу на Луговой во Владивостоке. Во вторник вечером многие водители вынуждены стоять в пробке из-за произошедшей аварии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
На видео «КП – Владивосток» видно, что причиной пробки стала авария. Столкнулись длиномер и кроссовер. По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал.
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