Дорогу на Луговой во Владивостоке сковали серьезные пробки

Столкнулись длиномер и кроссовер. Фото: принтскрин видео.

Серьезный затор сковал дорогу на Луговой во Владивостоке. Во вторник вечером многие водители вынуждены стоять в пробке из-за произошедшей аварии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На видео «КП – Владивосток» видно, что причиной пробки стала авария. Столкнулись длиномер и кроссовер. По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал.

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