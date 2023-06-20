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НовостиВладивосток20 июня 2023 11:55

Дорогу на Луговой во Владивостоке сковали серьезные пробки

Причиной затора стала пробка
Дарья ИЩУК
Столкнулись длиномер и кроссовер.

Столкнулись длиномер и кроссовер.

Фото: принтскрин видео.

Серьезный затор сковал дорогу на Луговой во Владивостоке. Во вторник вечером многие водители вынуждены стоять в пробке из-за произошедшей аварии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На видео «КП – Владивосток» видно, что причиной пробки стала авария. Столкнулись длиномер и кроссовер. По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал.

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