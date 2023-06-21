Из-за утренней аварии трассу Седанка – Патрокл сковала пробка

Пробка на объездной во Владивостоке. Фото: КП – Владивосток

Утро среды, 21 июня, во Владивостоке началось с масштабного затора в обе стороны на трассе Седанка – Патрокл. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщили очевидцы. Причиной пробки стала авария с участием одного автомобиля. Подробности – в материале.

Так, на объездной в сторону Патрокла водитель легкового авто не справился с управлением транспорта и влетел в леерное ограждение. Не исключено, что причиной ДТП могли стать влажная трасса и несоблюдение скоростного режима.

На той полосе, где случилась авария, уже работает эвакуатор. Информация о пострадавших отсутствует, на месте уже работают сотрудники ДПС. Движение в сторону Седанки замедлено.

Также образовалась пробка и в обратную сторону – к Патроклу. О причине затора на этой стороне трассы неизвестно.

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