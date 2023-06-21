Озвучены самые высокооплачиваемые вакансии во Владивостоке на июнь

Рассказываем, кто в дальневосточной столице может зарабатывать больше других. Фото: Виктор Гусейнов

Исследователи назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня во Владивостоке. Об этом сообщает портал SuperJob. Сервис проанализировал вакансии и отобрал самые высокооплачиваемые. Рассказываем, кто в дальневосточной столице может зарабатывать больше других, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным сайта, больше всего готовы платить руководителю отдела с опытом по взаимодействию с филиалами и сетью. Работодатель обещает сотруднику заработную плату от 100 тысяч рублей, а также полис ДМС и полный социальный пакет.

На втором месте управляющий многоквартирными домами. Соискателю тоже обещают зарплату от 100 тысяч рублей и компенсацию ГСМ на личном транспорте.

Третью строчку заняла вакансия руководителя направления в компании крупнейшего интегрированного провайдера цифровых услуг и решений. Будущему сотруднику здесь готовы платить от 92 тысяч рублей плюс квартальные премии, обучение и скидки на продукты компании.

В рейтинг также вошли старший инженер по эксплуатации пакетной сети – от 84 тысяч рублей, торговый представитель с опытом работы в продажах или строительстве – от 60 до 100 тысяч рублей, менеджеры по продаже и работе с клиентами, инженеры, водители и квалифицированные рабочие.

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