Во Владивостоке в День города состоится праздник в честь открытия спортивных игр «Дети Приморья»

Игры продлятся до 6 июля. Фото: Оргкомитет МСИ «Дети Приморья».

В дальневосточной столице на стадионе «Динамо» 2 июля состоится масштабный праздник в честь открытия первых международных спортивных игр «Дети Приморья». Мероприятие совпадет с проведением Дня города Владивостока, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Вся история нашей страны и Приморского края – это истории людей и выдающихся свершений, побед и спортивных рекордов. Игры «Дети Приморья» – это «Время первых» для молодежи и время новых возможностей, – поделился заместитель председателя оргкомитета международных спортивных игр Эльмир Валитов.

Церемония открытия праздника в честь «Дети Приморья» начнется с парада команд-участниц. В нем примут участие ребята из 34 муниципалитетов края, а также спортсмены Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Китая и Белоруссии, а также волонтеры. Завершится торжественная часть финишем эстафеты знамени игр, которое побывало во многих населенных пунктах региона.

Побывать на мероприятии смогут не только участники игр, но и жители Владивостока. Кроме церемонии открытия игр в честь 163-й годовщины основания приморской столицы в городе пройдут и другие мероприятия: выставки, мастер-классы, концерт и многое другое.

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