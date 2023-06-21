МегаФон расширил покрытие 4G в городе Фокино

Фото: Freepick.com. Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Жители ЗАТО Фокино, автотуристы и пассажиры общественного транспорта получили возможность комфортно пользоваться привычными интернет-сервисами в отдаленных от центра города районах. МегаФон построил базовую станцию в ЗАТО Фокино, улучшив доступность мобильного интернета LTE на въезде в населенный пункт.

Новая базовая станция обеспечила современную цифровую связь четвертого поколения на улице Дальней, протяженность которой около полутора километров. Этот участок города является транзитной точкой для регионального автобусного сообщения и десятков тысяч автопутешественников. В летнее время через Фокино туристы на автомобилях едут отдыхать на пляжи Находки, в бухты Триозерье и Ежовая.

Дополнительное телеком-оборудование обеспечивает высокоскоростным интернетом и голосовой связью VoLTE дачный сектор, а также страусиную ферму, куда любят заезжать местные жители с детьми и гости региона. Благодаря улучшению качества связи фото и видео с экзотическими птицами посетители фермы могут сразу выкладывать в социальные сети и делиться впечатлениями с близкими через мессенджеры.

– Мы продолжаем активно работать над формированием инфраструктуры связи в Приморском крае. Восточные пляжи являются любимым местом отдыха для жителей соседних регионов, традиционно сюда приезжают автотуристы из Хабаровского края, Амурской области. Для них важно, находясь в дороге, всегда оставаться на связи – это позволяет вовремя скорректировать маршрут, найти место, где можно пообедать и проверить исправность автомобиля, а также связаться с родными и близкими. Мы улучшаем качество сети 4G на популярных летних маршрутах, делая внутренний туризм комфортным и безопасным, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

По данным аналитики МегаФона в летнее время мобильный интернет-трафик на транзитном участке Фокино вырастает почти в два раза. Пиковая абонентская нагрузка на сеть традиционно увеличивается в начале августа, когда море в бухтах восточного побережья края максимально теплое. В это время абоненты, проезжая город, ежедневно прокачивают через свои устройства до 500 Гигабайт информации.

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