Малышка на ИВЛ, за жизнь борются лучшие врачи: что известно о состоянии выпавшей с 4 этажа в Приморье девочки

Девочка находится под постоянным наблюдением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За жизнь ребенка, который выпал из окна дома в Уссурийске, борются приморские врачи. Состояние малышки на 21 июня корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» прокомментировали в минздраве Приморья. Подробности – в материале.

Напомним, ЧП случилось 20 июня в Уссурийске. Местная жительница отлучилась из дома в магазин, оставив в квартире троих своих малолетних детей. Самой младшей девочке всего полтора годика. Именно за ней не уследили старшие брат и сестра.

Малышка играла вблизи окна и в какой-то момент рухнула с четвертого этажа вниз. Ребенок получил серьезные травмы внутренних органов, также была большая кровопотеря. Пострадавшую увезли в Уссурийскую городскую больницу, после операционной девочку перевели в реанимацию, где за ней постоянно наблюдают врачи. На сегодняшний день состояние ребенка оценивается как тяжелое.

«Девочка в тяжелом состоянии, на ИВЛ, лечение курируют врачи краевых крупных медучреждений и главные внештатные специалисты», – прокомментировали корреспонденту «КП» в краевом минздраве.

Все, что удалось выяснить о семье пострадавшей: дети воспитываются и матерью, и отцом. На учете в полиции не стоят, семья благополучная. Когда случилось несчастье, мужчина был на работе, а мать, как мы писали ранее, выбежала в магазин.

По факту ЧП прокуратура проводит проверку и держит на контроле ход расследования и результат. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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