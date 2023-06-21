«Восточный Порт» принял первые во Врангеле соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Впервые во Врангеле состоялся яркий праздник запредельного рок-н-ролльного драйва и зажигательных танцев. Краевой фестиваль по акробатическому рок-н-роллу организовали региональное отделение Всероссийской федерации танцевального спорта и благотворительный фонд «Достойным – лучшее» при поддержке «Восточного Порта». Танцорам обеспечили комфортные условия для выступлений в спорткомплексе «Восточник», создали атмосферу праздника для всех участников шоу в ритмах рок-н-ролла и буги-вуги.

Танцевальные номера дошколят и школьников из Врангеля, Большого Камня, Фокино, международной команды студентов Дальневосточного университета оценивали квалифицированные судьи во главе с Дарьей Дмитриевой, судьей высшей категории из Москвы. Команды, пары и одиночные спортсмены очаровали зрителей головокружительной акробатикой, завораживающими движениями, степ-степами, трипл-степами и кик-бол-ченджами – коронными рок-н-ролльными «па». И со стороны порой казалось, что над танцорами совсем не властны законы земного притяжения!

Несмотря на то, что наши танцоры от клуба «Реверанс» в соревнованиях такого уровня участвовали впервые, приз зрительских симпатий достался им единогласно. От души поздравляем Ульяну Петрову, Илью Альмакеева, Елизавету Фролову и Владимира Чижиченко. Мы гордимся вами и очень надеемся, что акробатический рок-н-ролл станет новым направлением в спортивной жизни нашего Порта.

Стоит отметить, что акробатический рок-н-ролл – это уникальный вид спорта, сочетающий в себе красоту танца и сложность акробатических элементов. В России он был признан около 40 лет назад и на сегодняшний день развивается в 30 регионах страны, включая Приморье, а наши спортсмены входят в мировую элиту.

Победители и призеры краевого фестиваля «Кубок «Восточного Порта»:

Класс «Формейшн» – женщины:

1 м. – Приморский танцевальный союз «Ариэль», (г. Фокино); 2 м. – Танцевальный спортивный клуб «Angels Vika-DVFU» (г. Владивосток)

Класс «Формейшн» – девушки:

1 м. – Танцевальный спортивный клуб «Реверанс» (п. Врангель)

В-класс, микст – мужчины и женщины:

1 м. – Альмакеев Илья – Петрова Ульяна (п. Врангель); 2 м. – Чижиченко Владимир – Фролова Елизавета (п. Врангель)

В-класс, микст:

1 м. – Кохан Александр – Бессонова Анастасия, Приморский танцевальный союз (г. Фокино)

Класс «Буги-вуги»:

1 м. – Моторин Роман, Корниенко Юлия, Танцевальный спортивный клуб «Данс-колледж» (г. Владивосток)

Е-класс, микст – мальчики и девочки:

1м. – Рябцев Павел, Рябцева Светлана, Танцевальный спортивный клуб «Данс-колледж» (г. Владивосток).

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