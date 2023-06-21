МТС прокачала сеть в «бухте затонувших кораблей» и на гребешковой ферме

Бухта Витязь. Фото: Руслан НОВИКОВ

Цифровая экосистема сообщает о модернизации сети в бухте Витязь Хасанского района. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в популярном у туристов месте летнего отдыха выросла в среднем на 25%.

Бухта Витязь – настоящая жемчужина Дальнего Востока и один из центров морского отдыха в Приморье. Она привлекает многочисленных туристов открыточными видами, теплым морем и насыщенной экскурсионной программой. В сезон здесь принимают гостей более двух десятков турбаз, пансионатов и баз отдыха. Леса полуострова Гамова, где расположена бухта, богаты грибами и дикоросами, а в море ловятся камбала, кальмары и морские ерши. Кроме того, в бухте Витязь расположена уникальная гребешковая ферма, где ежегодно в мае празднуется день рождения гребешка.

Своим названием бухта обязана крушению в здешних водах научного судна «Витязь». Его обломки до сих пор покоятся на дне. Также в бухте стоят три пострадавших от огня и позже затопленных деревянных зверобойных шхуны, построенные в середине 20 века. Затонувшие корабли – объект пристального внимания дайверов и место обитания множества осьминогов.

По данным Big Data МТС, ежегодно бухта Витязь входит в топ-3 самых популярных мест летнего отдыха в Приморье. В мае 2023 года интернет-трафик здесь вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы обеспечить «цифровой комфорт» гостей, МТС в преддверии пляжного сезона расширила LTE-покрытие и увеличила скорость мобильного интернета в селе Витязь, где расположены основные места размещения туристов. Высокоскоростной мобильный интернет позволит гостям пользоваться современными сервисами цифровой экосистемы МТС, общаться в мессенджерах и делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени.

– Приморье – очень красивый край с уникальной природой, насыщенной историей и развивающейся инфраструктурой, а Хасанский район – настоящая туристическая жемчужина. По данным аналитиков МТС Travel, в этом году регион вошел в топ-5 альтернатив Сочи и Черноморскому побережью. Причем эксперты прогнозируют рост турпотока в регионе до 3,5 миллиона человек в год. Наличие современной связи в местах пляжного и экскурсионного отдыха значительно повышает туристическую привлекательность региона и делает отдых более комфортным и безопасным, – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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