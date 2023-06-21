Неудачные вложения: жительница Приморья хотела стать инвестором, и вот что из этого вышло

На связь с женщиной вышел некий «брокер». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

57-летняя жительница Хорольского округа Приморского края заинтересовалась рекламой об инвестициях, которую ей прислали на телефон. Ей обещали крупный доход, если она хорошо вложится. Вот только желание быстрых денег привело женщину не к званию инвестор, а в отдел полиции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МВД России по Приморскому краю.

Пенсионерка наткнулась на обыкновенных мошенников. Но работали они по очень хитрой схеме, постепенно втираясь в доверие своей жертвы. После того как женщина зарегистрировалась, перейдя по ссылке, ей тут же позвонили и спросили о дальнейшем сотрудничестве. Получив положительный ответ, голос на том конце трубки предупредил, что в скором времени с их новоявленной партнершей свяжется специалист.

На связь вышел некий «брокер», он заявил, что первоначальный взнос составляет 8500 рублей. Получив деньги, мужчина скинул ссылку на программу, которую потерпевшая скачала на телефон, и тут же она получила сообщение, что на ее имя открыт брокерский счет. Женщина окончательно доверилась мошенникам.

– Потерпевшей рассказали, что для хорошей прибыли необходимо вложить больше денег, после чего предложили купить инвестиционный портфель, который якобы откроет доступ на более выгодные площадки. Для повышения ставок пенсионерка под руководством мошенника оформила на себя несколько кредитов. Выполнив все инструкции злоумышленника, она лишилась в общей сумме 2 813 940 рублей, а обещанных дивидендов так и не дождалась, – рассказали в ведомстве.

Осознав, что ее обманули, жительница Хорольского округа написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке мошенники обманули пенсионера по старой схеме. О том, что они продолжают орудовать в городе, рассказала девушка, чей дедушка стал их жертвой.

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