Во Владивостоке кинолога, избивавшего свою собаку, уволили с должности

О поступке мужчины сообщила его бывшая жена. Тематическое фото. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История с владивостокским кинологом, который избивал свою собаку на глазах бывшей жены и дочери, получила продолжение. Жестокие кадры издевательств над питомцем быстро разлетелись по социальным сетям и вызвали негативную реакцию у жителей Приморья, которые потребовали наказать мужчину. О его дальнейшей судьбе рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе УМВД по краю.

Как поделились с журналистом, мужчину по имени Клим К. уволили, теперь он не занимает должность кинолога. В социальных сетях приморцы сообщили, что он забрал личные вещи из гардероба своей бывшей супруги, а также детские игрушки, стиральную машину и телевизор.

О случившемся стало известно еще в конце мая этого года. О поступках бывшего кинолога рассказала его бывшая жена в социальных сетях. По ее словам, мужчина бил собаку не только ногами, но и молотком для мяса, палкой, кусал ее за уши и мог не кормить ее.

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