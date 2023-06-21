Выяснилось, как пропавшая в Австрии полгода назад девушка оказалась во Владивостоке

Во Владивостоке был отец девушки. Иллюстрация из архива. Фото: КП – Владивосток

В истории пропавшей во Владивостоке австрийки, найденной местными полицейскими, появились первые детали. Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в УМВД РФ по Приморскому краю раскрыли, зачем девушка прибыла в дальневосточную столицу.

Оказалось, что 27-летняя девушка, которую искал Интерпол после загадочного исчезновения в Вене, русская. Во Владивосток она приехала к отцу. И все же на вопрос о том, почему она не предупредила соответствующие ведомства о выезде из Австрии, «Комсомолке» пока не ответили.

Уведомление о международном розыске (Yellow Notice) бюро Интерпола разослало в октябре прошлого года. Напомним, согласно сообщению полицейских, девушка просто собрала вещи и уехала в неизвестном направлении. Поиски велись с октября 2022 года.

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