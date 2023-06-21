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21 июня 2023 4:02

Выяснилось, как пропавшая в Австрии полгода назад девушка оказалась во Владивостоке

Пропавшая жительница Австрии, внезапно найденная во Владивостоке, оказалась россиянкой
Руслан НОВИКОВ
Во Владивостоке был отец девушки. Иллюстрация из архива.

Во Владивостоке был отец девушки. Иллюстрация из архива.

Фото: КП – Владивосток

В истории пропавшей во Владивостоке австрийки, найденной местными полицейскими, появились первые детали. Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в УМВД РФ по Приморскому краю раскрыли, зачем девушка прибыла в дальневосточную столицу.

Оказалось, что 27-летняя девушка, которую искал Интерпол после загадочного исчезновения в Вене, русская. Во Владивосток она приехала к отцу. И все же на вопрос о том, почему она не предупредила соответствующие ведомства о выезде из Австрии, «Комсомолке» пока не ответили.

Уведомление о международном розыске (Yellow Notice) бюро Интерпола разослало в октябре прошлого года. Напомним, согласно сообщению полицейских, девушка просто собрала вещи и уехала в неизвестном направлении. Поиски велись с октября 2022 года.

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