Владивосток готовится принять новый удар непогоды

Сильный дождь обрушится на город 22 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 22 июня, на Владивосток обрушится южнокорейский циклон. По прогнозам синоптиков, в краевой столице за 12 и менее часов выпадет около 30-44 миллиметров осадков, порывы ветра достигнут 15-16 метров в секунду, также ожидаются грозы. Из-за этого все службы города переведены в режим повышенной готовности, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За ситуацией в столице края будут следить мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Особое внимание они уделят низменным местам, где в период сильных ливней образуется большое скопление воды. На сетях ливневой канализации поднимут люки и решетки, поэтому водителей и пешеходов просят быть более внимательными.

Жителям и гостям Владивостока также советуют не подходить близко к крупным конструкциям и деревьям, а автомобилистам – не совершать резких маневров.

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