Очередная отсрочка: дело «красного губернатора» Приморья получило продолжение

Долгострой на Сафонова. Фото: Правительство Приморского края

Первомайский суд Владивостока до 26 сентября продлил арест бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, известного также как «красный губернатор». Его судят за обман дольщиков на более чем 380 миллионов рублей, сообщили в Приморском краевом суде.

Мера пресечения – арест – продлена до 26 сентября. Ранее до 26 июня заключение Ищенко продлили в марте. Отметим, в начале мая экс-депутат даже получил отсрочку, так как по собственному желанию отказался от адвокатов.

Политик и бизнесмен обвиняется в присвоении денег дольщиков по делу о мошенничестве. С декабря 2016 года по июнь 2021 года экс-кандидат заключил с жителями Владивостока договоры участия в долевом строительстве в печально известном ЖК «Сафонов». Сроки строительства неоднократно переносили (как судебные заседания над Ищенко), а вот деньги дольщиков продолжали поступать на счета аффилированных к политику структур.

К счастью, проблемный дом на Сафонова уже в декабре 2023 года откроет двери для будущих жильцов. Средства на достройку привлекли из краевого бюджета решением правительства Приморья. На работы направили около 78 миллионов рублей.

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