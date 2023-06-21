Жителям Владивостока вернут фуникулер – названы даты

Фуникулер открыли в мае 1962 года. Фото: Администрация Владивостока

В администрации Владивостока раскрыли, на каком этапе работы по ремонту популярного у гостей и жителей транспорта – фуникулера. Работы подходят к концу, осталось проверить надежность подъемной машины, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как выяснилось, фуникулер вновь заработает ко Дню города 2 июля. Основной этап ремонта завершен, теперь вагоны периодически загружаются мешками с песком и прочим грузом, чтобы протестировать тормоза, ходовую часть и так далее. Фуникулер также ждет косметический ремонт.

Ранее в мэрии сообщали, что работы продлятся с 1 по 30 июня. В течение месяца будет проведено обслуживание всех элементов фуникулера: силового оборудования, вагонов, двигателя, механизмов, рельсов, троса.

В последний раз масштабный ремонт транспорта проводили в 2020 году.

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