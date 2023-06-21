Школьники из Приморья снимают фильм об истории России

До 30 июня все желающие могут рассказать об успешных проектах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье продлили прием заявок на конкурс лучших управленческих практик «Смарт Диалог». До 30 июня все желающие могут рассказать об успешных проектах, после чего их смогут реализовать другие регионы России. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Конкурс поможет не только «подсмотреть» новые идеи для развития Приморья у других регионов, но и заявить о своих успехах на уровне страны. Перенимая опыт друг друга, мы сможем сделать жизнь людей лучше», – рассказала руководительница центра управления регионом Елена Бурмистрова.

Одним из проектов, участвующем в конкурсе, стал «Школа имени Героя», в котором школьники и центр развития кинематографа снимают фильмы об истории России.

В конкурсе 13 номинаций. Победители предложат свои проекты правительству и внедрят их по всей стране. Лучшие решения выберут на голосовании.

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