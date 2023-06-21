МЦУ Владивостока отмечает свое двухлетие

За два года специалисты МЦУ обработали почти 100 тысяч сообщений. Фото: Администрация Владивостока

Муниципальный центр управления Владивостока, созданный по поручению мэра Константина Шестакова, отмечает свое двухлетие. Все это время команда работает над улучшением качества обратной связи в соцсетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За два года специалисты МЦУ обработали почти 100 тысяч сообщений от жителей города, которые те оставляли в соцсетях, чат-ботах и личных сообщениях администрации.

– В работе команда МЦУ ставит перед собой несколько важных задач: снизить время ожидания ответа в социальных сетях до минимума, а также максимально повысить их качество. Сейчас в среднем от момента поступления сообщения до направления ответа уходит около четырех рабочих часов. По нашему профессиональному стандарту ответы должны быть написаны так называемым простым языком – без канцеляризмов и штампов, – отметил начальник отдела интернет-коммуникаций управления по работе со СМИ Павел Дорофеев.

В работе специалисты не только обрабатывают обращения, но и анализирует их, чтобы ясно видеть болевые точки города. Администрация их учитывает при принятии управленческих решений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.