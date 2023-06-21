Во Владивостоке перекроют низководный мост из-за чемпионата по триатлону

Водители смогут попасть в город через поселок Угловое. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке 1 июля пройдет гонка «Де-Фриз 113», в котором участники преодолеют три дистанции. Из-за этого проезд по низководному мосту будет закрыт. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

– Во Владивостоке дистанции пройдут по живописным и по-настоящему туристическим маршрутам полуострова Де-Фриз, включая уникальный низководный мост через Амурский залив протяженностью шесть километров – основной задействованный объект при проведении мероприятия, – рассказали в министерстве физической культуры и спорта.

Движение по низководному мосту перекроют на весь день, с 7:00 до 17:00 от развязки на поселок Шмидтовка до развязки на Седанке на улице Маковского по направлению во Владивосток. Водители смогут попасть в город через поселок Угловое.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что «Восточный Порт» принял первые во Врангеле соревнования по акробатическому рок-н-роллу.

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