Пенсионеры в Приморье отдавали деньги под страхом госизмены

Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Владивостокская полиция арестовала курьера, который сотрудничал с мошенником, обвиняющим пенсионеров в государственной измене, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Управление МВД Приморского края.

Злоумышленник звонил пожилым людям и сообщал о предполагаемых переводах с их банковских счетов в недружественные страны.

В результате обращения 84-летней женщины в полицию Фрунзенского района Владивостока стало известно о краже 80 тысяч рублей. Расследование выявило, что пенсионерку обманул телефонный аферист, который заявил, что ее подозревают в государственной измене и с ее счета были произведены переводы в одно из недружественных государств. Преступник убедил женщину собрать свои сбережения и передать их курьеру для проверки.

Позднее выяснилось, что мошенник обманул еще одну 83-летнюю пенсионерку, похитив 130 тысяч рублей. Сотрудники полиции выявили личность курьера, который забирал деньги у пострадавших. Им оказался 36-летний строитель, мужчину задержали.

Он выработал следующую схему: получал адреса потерпевших от неизвестного мошенника через мессенджер и забирал у них деньги. Затем он переводил средства на указанный счет, оставляя себе комиссию в размере 2%.

В отношении задержанного мужчины возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). На время расследования он находится под стражей.

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