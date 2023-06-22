Таких единицы: глава Чугуевского округа сообщил трагическую новость

Альберту Юнусову было 45 лет. Фото: telegram-канал @demenev_adm.

В Приморье при выполнении задач специальной военной операции погиб председатель Территориальной избирательной комиссии Чугуевского муниципального округа Альберт Юнусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава муниципалитета Роман Деменев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Альберту Юнусову было 45 лет, 20 из которых он прожил в Чугуевке. Пост главы ТИК он занимал 10 лет. По словам Романа Деменева, коллеги и жители города уважали его за целеустремленность, богатый опыт и морально-этические принципы.

Погиб глава чугуевского ТИК 16 июня при исполнении служебного долга в рамках СВО.

– Он был замечательным другом, коллегой и просто потрясающим человеком, готовым прийти на помощь в любой момент. Таких единицы. Он ушел слишком рано, эта потеря невосполнима для многих. Вечная память!

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