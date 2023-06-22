Энергетики ДРСК завершают реконструкцию подстанции «Академическая» в пригороде Владивостока

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») завершают работы по реконструкции подстанции 35/6 кВ «Академическая» в пригороде Владивостока. Работы выполняются в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

На сегодняшний день на энергообъекте выполнен монтаж основного оборудования, установлены на новые фундаменты два трансформатора мощностью 16 МВА каждый. Специалисты уже завершили комплекс работ по постановке силовых трансформаторов под нагрузку. В ближайшее время будет осуществлена подача нагрузки на новые силовые трансформаторы, в результате чего установленная мощность подстанции будет увеличена более, чем в три раза, подключены абонентские фидера на новый КРУН-6 кВ, а также произведён демонтаж старого оборудования.

Реконструкция подстанции осуществлялась в несколько этапов, начиная с 2021 года. Полностью завершить работы по модернизации энергообъекта планируется в августе 2023 года. Реализация мероприятий по реконструкции подстанции позволит увеличить выдаваемую мощность, повысит надежность и качество электроснабжения, а также обеспечит возможность присоединения новых потребителей.

Напомним, энергетики ДРСК продолжают реализацию мероприятий программы МиРЭК, как во Владивостоке, так и в других населённых пунктах Приморья. К реализации программы компания приступила в 2021 году. Её ключевая задача — повышение надежности работы электрических сетей Приморья. В этом году на мероприятия программы направлено более 5 млрд рублей.

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