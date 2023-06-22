В День молодежи во Владивостоке частично ограничат продажу алкоголя

Администрация города предупредила близлежащие магазины об ограничениях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке 24 июня, в День молодежи, запретят продавать алкоголь. Однако ограничения коснутся не всех. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе мэрии ответили, что ограничения введены в соответствии с законом Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края». Согласно тексту документа, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, организованных органами государственной власти Приморского края или органами местного самоуправления, если численность участников не менее 50 человек, а расстояние от магазинов до места проведения менее 100 метров. Ограничения действуют за час до проведения мероприятия, во время и еще час после.

"Празднование Дня молодежи подходит под данные критерии, соответственно, вблизи проведения массовых мероприятий эти правила будут действовать", – уточнили в мэрии.

В администрации, кстати, близлежащие магазины уже предупредили об ограничениях.

Напомним, что 24 июля в центре Владивостока пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Дальневосточная столица стала одним из 15 городов, где состоится федеральный фестиваль. На набережной Цесаревича гостей будут ждать множество тематических площадок, мастер-классы, лекции, карьерные консультации, ярмарки вакансий, выступления творческих коллективов.

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