Жительница Приморья показала, что насекомые сотворили с ее машиной

Пришлось вызывать МЧС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Находки собиралась отправиться по делам на своем авто, но, когда увидела, что с ним стало, ей пришлось вызывать спасателей. Ее Nissan Note стал пристанищем для целого роя пчел. Десятки, если не сотни, насекомых облюбовали правое боковое зеркало и дверь автомобиля со стороны водителя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Рой пчел на авто. Фото: nakhinfo

Что именно привлекло пчел – пока неясно. В комментариях приморцы предположили, что у насекомых настала роевая горячка. В это время они размножаются и отдаляются от основного семейства. Кстати, согласно народным поверьям, если рой прилетел на машину или во двор - хозяин разбогатеет. Но одно дело верить приметам, а другое позаботиться о своей безопасности. Женщина правильно поступила, позвонив спасателям. Специалисты помогли перегнать авто в безлюдный лесной массив и струей воды сбили насекомых, и они разлетелись, кто куда.

Напомним, ранее «Комсомолка» пообщалась с пасечником, который раскрыл редакции секреты пчеловодства в Приморье.

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