Нарушения подрядчика? Во Владивостоке затопило новенький стадион, жители в гневе

Фото: Telegram-канал @egervl

Стадион возле школы № 39 во Владивостоке оказался затопленным из-за интенсивного дождя. Потоки воды видно с высотных этажей окружающих домов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Эгершельд и Фрунзенский район», местные жители полагают, что подрядчик, занимавшийся земляными работами, нарушил дренажную систему стадиона.

Дождь во Владивостоке сказался на дорожной обстановке. Некоторые участки улиц оказались затопленными, а вода также проникла в подземные переходы. То же произошло и со стадионом. Комментария от представителей застройщика пока не последовало.

– По всей видимости, подрядчик, ответственный за строительство, нарушил дренажную систему стадиона в процессе проведения земляных работ, – предполагают в соцсетях.

Напомним, что в ближайшие три – шесть часов во Владивостоке ожидается очень сильный дождь с возможным количеством осадков до 50 миллиметров. Дорожные службы переведены в повышенную готовность.

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