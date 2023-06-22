Примтеплоэнерго достраивает современную угольную котельную в селе Липовцы

Котельная в Липовцах. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

На 80% выполнены работы по строительству новой угольной котельной для жителей села Липовцы Октябрьского района.

Как сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, современная котельная будет введена в эксплуатацию до наступления холодов и уже в предстоящем отопительном сезоне будет отапливать свыше 4000 человек.

По его словам, объект возводится на замену устаревшей мазутной 1986 года постройки и позволит уйти от дорогостоящего жидкого топлива.

– Уже проведены работы по строительству здания котельной и угольного склада, установлены автоматизированные котлы с использованием современной технологии сжигания угля, на 80% выполнены работы по строительству тепловой сети, общая протяженность которой составит 810 метров. Ведется монтаж дробильного оборудования и транспортера углеподачи. Также предстоят работы по установке системы шлакозолоудаления, – рассказал Владимир Малюшицкий.

Как отметил генеральный директор предприятия, строительство угольной котельной в Липовцах проходит в рамках инвестиционной программы Примтеплоэнерго с софинансированием средств Фонда развития территорий и краевого бюджета. Цель проекта – улучшение качества теплоснабжения жителей населенного пункта.

– На предприятии проводится планомерная работа по переводу котельных, использующих жидкое топливо, на уголь и газ. Более 70 котельных, работавших на жидком топливе, уже переведены на уголь, порядка 20 котельных планируется перевести на уголь или газ в течение нескольких лет, – рассказал Владимир Малюшицкий.

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