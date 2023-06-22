Во Владивостоке в День памяти и скорби возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота»

22 июня во всех городах России проходят памятные митинги. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке 22 июня возложили цветы и свечи в честь Дня памяти и скорби. Приморцы, представители Думы и правительства, а также все желающие преподнесли красные гвоздики и свечи к стене памяти у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», на которой высечены имена погибших участников Великой Отечественной Войны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В митинге принял участие и губернатор края Олег Кожемяко. Глава края почтил память тех, кто сражался за мирное небо над головой.

«Нацисты, оккупировав практически всю Европу, напали на Советский Союз. Для Приморья, хотя он и не стал местом сражений, эти годы стали временем больших испытаний. Тысячи приморцев принимали участие в противовоздушной обороне. Рыбаки каждый день отправляли продукцию на фронт. Помощь тыла помогла одержать Победу».

22 июня во всех городах России проходят памятные акции, встречи с ветеранами, а также минута молчания в память о тех, кто ушел на фронт и не вернулся, пожертвовав своей жизнью, ради защиты Родины.

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