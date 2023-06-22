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НовостиВладивосток22 июня 2023 7:13

Во Владивостоке хозяева на два дня заперли собаку на балконе и уехали

Тревогу забили неравнодушные соседи, которые услышали лай животного
София МИХАЙЛОВА
Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не бдительные владивостокцы.

Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не бдительные владивостокцы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопиющий случай жестокости произошел во Владивостоке. Владельцы огромного черного пса выдворили питомца на балкон, а сами уехали аж на два дня. Тревогу забили соседи, для которых лай и скулеж животного стал сигналом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в доме на Адмирала Горшкова, 36. Жильцы соседнего дома приметили одинокого пса, который слоняется по балкону. И все бы ничего, но спустя какое-то время собака стала скулить и лаять, прыгать на дверь и окна – всяческие привлекать к себе внимание. Все это продолжалось пару дней, пока соседи не решили обратиться в полицию к участковому.

В квартиру, кстати, стучались, но за все время никто так ни разу и не открыл.

«Соседи не знают, кто там живет. Жара, собака прыгает на двери, на окна, лает, скулит, бедная. Может, кто-то из знакомых там живет? Участковый просто принял вызов и все», – написали в домой чат.

Когда информация о животном появилась в СМИ, тут же объявился и хозяин. Мужчина запустил собаку домой, на этом история закончилась.

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