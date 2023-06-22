Во Владивостоке хозяева на два дня заперли собаку на балконе и уехали

Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы не бдительные владивостокцы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопиющий случай жестокости произошел во Владивостоке. Владельцы огромного черного пса выдворили питомца на балкон, а сами уехали аж на два дня. Тревогу забили соседи, для которых лай и скулеж животного стал сигналом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в доме на Адмирала Горшкова, 36. Жильцы соседнего дома приметили одинокого пса, который слоняется по балкону. И все бы ничего, но спустя какое-то время собака стала скулить и лаять, прыгать на дверь и окна – всяческие привлекать к себе внимание. Все это продолжалось пару дней, пока соседи не решили обратиться в полицию к участковому.

В квартиру, кстати, стучались, но за все время никто так ни разу и не открыл.

«Соседи не знают, кто там живет. Жара, собака прыгает на двери, на окна, лает, скулит, бедная. Может, кто-то из знакомых там живет? Участковый просто принял вызов и все», – написали в домой чат.

Когда информация о животном появилась в СМИ, тут же объявился и хозяин. Мужчина запустил собаку домой, на этом история закончилась.

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