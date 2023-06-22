Олег Кожемяко подал документы о выдвижении кандидатом на выборы губернатора Приморья

Олега Кожемяко выдвинули на выборы на последней конференции регионального отделения «Единой России». Фото: Правительство Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко подал в краевой избирком документы о выдвижении на второй губернаторский срок. Для региона, отметим, это первые выборы, когда действующий глава вновь будет баллотироваться. Решение, в целом, закономерно: в 2018 году кандидатуру Олега Николаевича поддержали около 62% жителей края. Он сообщил, что намерен продолжить начатые инициативы, включая масштабную поддержку наших земляков в зоне проведения СВО, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Я родился и живу в Приморье, здесь мой дом. И нам всем тут жить, растить детей и внуков. А главное – вместе есть над чем работать для процветания родного края! – отметил губернатор.

Ранее стало известно, что Олега Кожемяко выдвинули на выборы на последней конференции регионального отделения «Единой России». Тогда Олег Николаевич обозначил вектор будущей работы – улучшение качества жизни приморцев, несмотря на внутренние проблемы и внешние угрозы. Эффективность проводимых Кожемяко инициатив сложно оспорить: в цифрах это 4000 благоустроенных дворов и общественных пространств, создание и продвижение ТОСов (сейчас их уже 75), возведение больниц и развитие медицины.

После выдвижения каждый участник предвыборной гонки должен будет заручиться поддержкой местных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти муниципальный фильтр. С действующим губернатором планируют вступить в борьбу представители основных российских партий, которые имеют возможность участвовать в выборах. Кандидаты «в лицах» скоро будут определены.

Власти региона отчетливо понимают важность развития края и помощи фронту. Олег Николаевич подчеркнул, что поддержит бойцов, а край не сбавит темпов в развитии.

Выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября. При этом, как и в прошлые годы, отдать свой голос на избирательных участках можно будет в течение трех дней – с 8 по 10 сентября включительно.

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