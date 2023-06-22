Схватила нож из-за его ревности: в Приморье женщину обвиняют в убийстве партнера

Мужчина скончался на месте из-за тяжелых ран. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы СК РФ по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела 33-летней женщины, которая убила возлюбленного. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, 8 апреля в доме на улице 50 лет Приморья в селе Покровка женщина и мужчина собрались вместе и выпивали. В какой-то момент посиделки превратились в настоящую ссору, а мужчина начал ревновать возлюбленную. Из-за обвинений женщина, схватив бытовой нож, стала наносить удары в спину мужчины. Тот скончался на месте из-за тяжелых ран.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку» уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на стройке во Владивостоке скончался рабочий, упав в шахту лифта.

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