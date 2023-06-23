На трассе в Приморье из фуры на дорогу выпали ящики с пивом

Фото: t.me/dpscontrol_public.

Утро пятницы в Приморском крае началось с аварии и автомобильного затора. На дороге в районе Красных казарм произошло ДТП с участием фуры. На дорогу выпали ящики с пивом. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по сообщению очевидцев, со стороны Надежинска уже собирается внушительных размеров пробка. Причиной тому стала фура, которая, как пишут в социальных сетях, «выгрузилась» фура. Габаритный транспорт, кстати, был гружен ящиками с пивом. И теперь по неизвестной пока причине часть содержимого из прицепа выпала и разбилась прямо на дороге в районе Красных Казарм.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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