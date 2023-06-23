В Приморье с начала купального сезона погибли уже трое детей

В необорудованных местах купаться нельзя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В минГОЧС Приморья напомнили о самом важном в жаркие деньки лета – безопасности. Специалисты привели удручающую статистику: с началом купального сезона (с этого момента прошло чуть больше недели) в регионе во время купания скончались трое несовершеннолетних, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«В необследованных местах могут быть подводные течения, обрывы дна с резкими перепадами глубины. Коряги, проволоки, стекла на дне – это прямая опасность не только для несовершеннолетнего отдыхающего, но и для взрослого человека», – сказал заместитель министра по делам ГОЧС региона Сергей Коротков.

Напомним, в крае всего 16 оборудованных для купания мест и пляжей. «Комсомолка» публиковала их список. Ранее редакция сообщала о пропаже ребенка на реке Большая Уссурка, позже было найдено тело. Аналогичные ситуации происходят и в других регионах Дальнего Востока, например, на Камчатке и в Амурской области. Будьте бдительны.

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