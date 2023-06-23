Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток23 июня 2023 3:16

Во Владивостоке подставное ДТП попало на видео

О том, что авария может быть подстроена, говорит запись с камеры
София МИХАЙЛОВА
Разбираться в произошедшем теперь предстоит сотрудникам ГИБДД.

Разбираться в произошедшем теперь предстоит сотрудникам ГИБДД.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке произошла авария с участием двух авто. В целом в этом происшествии нет ничего необычного, столкновение случилось из-за рядовой невнимательности. Однако одна из сторон полностью уверена, что ДТП подставное. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в районе Шишкина, 3. Водитель Suzuki Escudo двигался по главной, когда на встречной полосе возник другой участник движения – легковой автомобиль. В какой-то момент водитель последнего решил поворачивать налево. И когда рулевой иномарки уже приступил к маневру, в него влетел «Сузуки».

Казалось бы, в этой аварии нет ничего интересного, а столкнулись машины банально из-за невнимательности одного из рулевых. Но чуть позже выяснилось, что управлять «Эскудо» мог самый настоящий автоподставщик. По крайней мере, именно так считает водитель пострадавшего авто, у которого есть доказательства.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На ролике отчетливо видно, что водитель компактного кроссовера явно увеличил скорость после того, как видел поворачивающий автомобиль. Именно поэтому машины и столкнулись.

Так или иначе, разбираться в произошедшем теперь предстоит сотрудникам ГИБДД.