Многокилометровая пробка сковала выезд из Владивостока из-за аварии

Последствия ДТП. Фото: КП – Владивосток

Многокилометровая пробка растянулась на выезде из Владивостока. Причиной осложнения трафика стало незначительное ДТП. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Затор начинается еще примерно от «Зари» во Владивостоке и тянется в сторону выезда из города. Как сообщили автомобилисты, причиной стала авария с участием двух автомобилей.

Судя по всему, один из участников дорожного движения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди авто. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сейчас автомобилисты стоят на дороге в ожидании сотрудников ГИБДД, заняв крайнюю левую полосу движения.

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