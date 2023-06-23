Заманивают сосисками, убивают топором: что происходит с бездомными собаками в приморском поселке

Бродячих псов многие считают проблемой Приморья, и жители устраивают самосуд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шокирующее видео из Надеждинского района в Приморье оказалось в социальных сетях. На кадрах – дороги в крови и надрывной женский голос. «Подкармливают сосисками», – описывает произошедшее автор ролика за кадром. В поселке Оленевод, утверждают жители, собак заманивают всем чем можно и убивают топором. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Вот она убегала в крови. Убили топором сзади. Кинули в пакет – и в багажник», – говорит жительница поселка.

Несмотря на то, что местные подтвердили редакции наличие догхантеров в Оленеводе, история вызывает много вопросов. Зачем собаку забрали в багажнике – неужели для того, чтобы употребить в пищу? Да и, к тому же, поселок известен близостью с заповедными зонами – а это значит, что след на дороге мог остаться от жертвы хищника, например, тигра. Их здесь частенько встречали.

«Комсомолка» направила запросы в правоохранительные органы – прокомментировать ситуацию пока не готовы. Вероятно, еще предстоит установить, действительно ли кровь принадлежит собаке и кто может быть потенциальным виновником.

Напомним, это не первый случай убийства бездомных животных в Приморье. Во Владивостоке недавно арестовали известного догхантера.

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