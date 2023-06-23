Во Владивостоке нашли виновника гонок с полыхающим автомобилем

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования дела. Фото: telegram-канал @dpscontrol_public.

Историей с загоревшимся на картодроме «Змеинка» автомобилем Toyota Mark II 81 занялась прокуратура. По материалам проверки ведомства было заведено уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, когда проводилась тренировка по заездам среди любителей, на мероприятии отсутствовало необходимое оборудование для тушения пожаров, в итоге тушить загоревшийся автомобиль пришлось участникам и зрителям своими силами. Также не было медицинского сотрудника, который мог бы оказать первую помощь при необходимости.

По материалам прокурорской проверки было заведено уголовное дело почти части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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