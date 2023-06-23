Лежал передавленный и кричал: серьезная авария ужаснула приморцев

Машина также врезалась в дерево. Фото: принтскрин видео.

Страшными кадрами из Дальнегорска поделились приморцы в социальных сетях. Водитель потерял управление и вылетел с дороги. Груда металла переехала человека. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Автомобиль ехал на улице Пионерская по дороге, чуть ниже шел человек. В какой-то момент водитель потерял управления и вылетел с дороги, полетел вниз по траве и переехал пешехода. Затем машина врезалась в дерево, а мужчина, передавленный авто, так и остался лежать и кричать от боли. Позже его госпитализировали с переломом ноги, вывихом плеча и ушибами.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Они разбираются в произошедшей аварии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке произошла авария с участием двух авто. Однако одна из сторон полностью уверена, что ДТП подставное.

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