«Будем вынуждены расторгать контракты»: в детских садах Владивостока проверяют работы по ремонту

Мэр Константин Шестаков лично проверил дошкольные учреждения. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжается строительство и ремонт теневых навесов в детских садах. Большой пласт работ уже выполнен, однако в ряде учреждений возникают задержки в сдаче объектов. Мэр Константин Шестаков лично проверил такие дошкольные учреждения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, во время инспекции по детскому саду № 28 (Аналогичная проверка прошла и в детском саду № 5) глава города побеседовал с заведующей, которая рассказала о текущих результатах и выразила свои пожелания. В соответствии с планом здесь должны быть установлены 13 новых навесов. Пригласили на осмотр и представителя подрядчика.

– В этом году появилась возможность отремонтировать и установить теневые навесы там, где это не выполнялось со времен постройки учреждений. Проект важный, и я лично контролирую его выполнение. <…> Озвучил подрядчику определенные замечания. Если компания не будет реагировать в ближайшее время на наши пожелания по техническому заданию на объектах, мы будем вынуждены расторгнуть контракты и найти новых, – подчеркнул мэр Владивостока.

Напомним, что благодаря поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко Владивосток получил дополнительное финансирование из краевого бюджета на ремонт и строительство пришкольных стадионов, а также на замену теневых навесов в детских садах. В этом году работы по возведению спортивных объектов будут проведены в более чем 30 школах, а в 47 дошкольных учреждениях будут установлены теневые навесы. Общая сумма, выделенная на эти цели, составляет около 500 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевернутые авто и водопады: ливневые дожди обрушились на Владивосток 22 июня, главное к этому часу

Мощный ливень во Владивостоке привел к авариям и рекам на дорогах 22 июня (подробнее)

Владивостокцы возмущены ремонтом Некрасовского путепровода: отвечаем на вопросы жителей

В мэрии Владивостока прокомментировали вопросы о ремонте Некрасовского путепровода (подробнее)

Более 30 тонн асфальта уложили во Владивостоке на улице Лесная

Дорожники продолжают восстанавливать город после мощного ливня (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.