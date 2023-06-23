В Приморье ФСБ раскрыла схему администрации Надеждинского района с очистными сооружениями

Заказчик принял невыполненные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье прокуратура завела уголовное дело на подрядчика, который сдал недостроенные очистные сооружения. По контракту компания получила больше 56 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в апреле 2022 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» администрация Надеждинского муниципального района заключила контракт с подрядчиком. Тот должен был построить очистные сооружения сточных вод в районе станции «Барановский».

Уже в декабре работы были приняты и оплачены, было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Но оказалось, что заказчик принял невыполненные работы, сооружения оказались не достроены и не могли работать как надо.

Теперь результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Приморья.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Большом Камне 20 июня на производстве при выполнении зачистных работ во время взрыва умер 39-летний рабочий. Прокуратура организовала проверку.

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