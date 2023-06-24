30-градусная жара ожидается в Приморье в субботу, 24 июня

Вид на Владивосток.
Фото: КП – Владивосток
В субботу, 24 июня, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают краю день преимущественно без осадков, умеренный южный ветер, а воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В дальневосточной столице умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, температура воздуха +18…+20°C, в пригороде теплее на пять градусов. Небольшая облачность, но без осадков.
В соседнем Уссурийске до обеда ветер умеренный южный, после – до сильного. Температура воздуха здесь 23-25 градусов тепла, без осадков.
В Находке тоже теплее, чем во Владивостоке – 22-24 градуса со знаком плюс. Небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, после обеда умеренный.
По данным специалистов, температура воды в Амурском заливе достигает 18°C тепла, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Будем вынуждены расторгать контракты»: в детских садах Владивостока проверяют работы по ремонту
Константин Шестаков проинспектировал строительство навесов в детских садах Владивостока (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.