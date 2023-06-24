30-градусная жара ожидается в Приморье в субботу, 24 июня

Вид на Владивосток. Фото: КП – Владивосток

В субботу, 24 июня, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают краю день преимущественно без осадков, умеренный южный ветер, а воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, температура воздуха +18…+20°C, в пригороде теплее на пять градусов. Небольшая облачность, но без осадков.

В соседнем Уссурийске до обеда ветер умеренный южный, после – до сильного. Температура воздуха здесь 23-25 градусов тепла, без осадков.

В Находке тоже теплее, чем во Владивостоке – 22-24 градуса со знаком плюс. Небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, после обеда умеренный.

По данным специалистов, температура воды в Амурском заливе достигает 18°C тепла, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +15°C.

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