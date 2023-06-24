Ярмарки сельхозтоваров пройдут в выходные во Владивостоке

К слову, продовольственные товары местных производителей можно приобрести не только в выходные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут во Владивостоке в выходные дни 24 и 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Рассказываем, где и когда, в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Свежую продукцию местного производителя будут продавать с 9 утра до 8 вечера в разных районах города. Так, по данным ведомства, 24 и 25 фермерские товары будут представлены на Жигура, 2б.

В субботу торговля также развернется в центре города – на Верхнепортовой, 2г.

В воскресенье вермеров можно будет найти в районе Басаргина, 15, и на Полярной,1.

Кстати, продовольственные товары местных производителей можно приобрести не только в выходные дни. На русской, 68/1, и на Пихтовой, 8, торговля осуществляется ежедневно. Здесь многие продукты от местных производителей продаются по доступной цене. Среди них овощи, мясо, молочная продукция, хлеб и многое другое.

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