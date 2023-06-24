Губернатор Приморья поздравил жителей края с Днем молодежи

Губернатора Приморья Олег Кожемяко. Фото: правительство края.

Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился к местной молодежи с поздравлением. В субботу, 24 июня, в регионе празднуют День молодежи – праздник 487 тысяч юношей и девушек. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Губернатора отметил, что в крае проживают талантливые, умные и целеустремленные молодые люди, добрые дела которых и позитивные начинания – самый значимый вклад в завтрашний день. Правительство, в свою очередь, старается поддерживать инициативы молодежи и позволяет самореализовываться в различных сферах.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в 2023 году Приморье получило колоссальную поддержку по разным направления молодежной политики. В их числе федеральная субсидия по итогам конкурса «Регион для молодых» на почти 110 миллионов рублей. Предполагается, что деньги пойдут на создание молодежного центра. Более девяти миллионов рублей край получил от Федерального агентства по делам молодежи и Фонда Президентских грантов – тоже на реализацию разных проектов.

«Молодость – время ставить перед собой цели и осуществлять мечты. Отрадно, что ваши планы связаны с малой родиной. Дорогие друзья! Я от всей души желаю вам раскрыть свой потенциал и достойно проявить себя на выбранном пути. Ярких вам эмоций, верных друзей и крепкой любви», – подытожил Олег Кожемяко.

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