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НовостиВладивосток24 июня 2023 2:38

Во Владивостоке неуправляемый автомобиль влетел в ресторан

Водитель «Субару» заявил, что не справился с управлением
София МИХАЙЛОВА
Место аварии. Фото: t.me/svodka_25

Место аварии. Фото: t.me/svodka_25

Утром субботы, 24 июня, во Владивостоке произошла авария с участием одного автомобиля. Водитель транспорта потерял управление и на полном ходу влетел во входную группу ресторана. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы Крылова, 10. По информации от автомобилиста, в какой-то момент он, двигаясь со стороны Гоголя, зацепил бордюр и потерял управление транспортом. На полном ходу машина марки «Субару» вылетела с дороги и врезалась в здание ресторана перед въездом на Золотой мост. К счастью, людей на крыльце, куда и прилетел автомобиль, не оказалось.

На месте уже работают сотрудники полиции и аварийный комиссар. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит оценить сумму ущерба, нанесенного ресторану. По предварительной информации, никто не пострадал.