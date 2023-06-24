Создание комплекса по производству сжиженного природного газа в Приморье обсудили на ПМЭФ

Фото: правительство Приморского края.

Комплекс по производству сжиженного природного газа создадут в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соглашение с ООО «Газпром СПГ технологии» регион заключил во время проведения Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились объединить усилия и координировать совместные действия, чтобы развивать производственно-сбытовую структуру сжиженного природного газа на территории Приморья. Речь в том числе идет и о строительстве комплекса по производству СПГ в Уссурийском городском округе.

«Экономика Приморского края активно развивается. Инвестор заходит со своими компетенциями, ресурсами. Будет создавать три тонны сжиженного газа в час. Топливо может использоваться, в том числе для заправки автомобилей и для жилой застройки», – подчеркнула председатель правительства края Вера Щербина.

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