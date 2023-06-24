Отказали тормоза: груженый самосвал перевернулся во Владивостоке

Последствия ДТП. Фото: скриншот из видео.

Серьезное ДТП случилось на трассе в районе Шаморы. Об этом сообщил аварийный комиссар «Автогарант», подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал сам шофер транспорта марки Faw, в какой-то момент во время езды он заметил, что на самосвале пропали тормоза. Мужчина незамедлительно принял решение остановить машину. Единственное, что он смог сделать, – съехать в кювет. Таким образом, как говорит рулевой, ему в любом случае удалось избежать более неприятных последствий.

По предварительной информации, никто не пострадал. Кузовные и механические повреждения получил только габаритный транспорт. Разбираться в произошедшем предстоит сотрудникам ГИБДД.

Напомним, во Владивостоке неуправляемый автомобиль въехал в здание ресторана. Предварительно известно, что водитель «Субару» на что-то отвлекся, заехал на бордюр, после чего автомобиль и вылетел с дороги.

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