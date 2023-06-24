Очередной циклон накроет Приморье уже на следующей неделе

К середине недели с юго-запада на край выйдет новый циклон. Фото: Дарья НАУМЕЦ

На следующей неделе погода в Приморском крае будет неустойчивой. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным синоптиков, в понедельник, 26 июня на большей территории края будет солнечно. На севере региона фронтальные разделы могу вызвать кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +14…+19°С. Днем будет жарко – столбики термометров поднимутся +29…+34°С, на побережье +21…+26°С.

Во вторник, 27 июня, к Приморью приблизятся новые фронты, дождей станет больше. Температура по сравнению с понедельником не изменится.

К середине недели с юго-запада на край выйдет новый циклон, который почти повсеместно принесет Приморью дожди. Станет холоднее на 2-5 градусов.

Во Владивостоке в понедельник тепло, утром туманно. Минимальная температура +16…+18°С, максимальная +22…+24°С. Но дальше погода ухудшится: во вторник пасмурно, морось, переходящая в дождь, а также усиление юго-восточного ветра. Ночь останется теплой, а днем похолодает на 1-2 градуса. Среда во Владивостоке будет дождливой и прохладной.

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