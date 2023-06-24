Водитель городской маршрутки в Приморье устроил гонки на дороге с полным автобусом пассажиров

Та самая маршрутка, с которой и начал гонять шофер второго автобуса. Фото: t.me/nhk_24.

Гонки между двумя водителями маршруток в Находке закончились травмами пассажиров. Об этом в социальных сетях рассказала горожанка, которой довелось прокатиться в тот самый момент, когда между шоферами возник конфликт. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Утром в субботу женщина села в маршрутку №6, которая двигалась в сторону микрорайона «Южный». Автобус ехал в обычном темпе, и все было как всегда, пока вдруг на дороге не возникла маршрутка №4. После этого, как говорит пассажирка, водители решили устроить гонки на дороге. И при этом у обоих в салоне было полно пассажиров.

«На остановке Гагарина маршрутка №4 решила подрезать автобус №6 так, что водителю пришлось резко остановить автобус. В автобусе стояла пожилая женщина, которая упала. Пассажиры, которые сидели, от резкого торможения ударились о сидушки спереди, а они не понятно из чего сделаны, там выпирает что-то железное. В итоге отбитые колени, сидели и взрослые, и дети, и пожилые люди. И два водителя, которые начали ругаться по телефону и спорить, кто, когда и за кем должен ехать», – поделилась историей женщина.

Какие травмы получила упавшая в автобусе пенсионерка – пока неизвестно. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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