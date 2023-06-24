«Это касается наших земляков»: Олег Кожемяко поддержал выступление президента России Владимира Путина

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После обращения президента России в связи с провокацией российского бизнесмена Евгения Пригожина с заявлением выступил глава Приморского края Олег Кожемяко. Он поддержал высказывания Владимира Путина. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы региона, внутренний мятеж, поднятый Пригожиным, – не что иное, как удар в спину. Такие поступки несовместимы со званием защитника. В своей речи глава региона призвал приморских бойцов не совершать преступных действий, в которых им придется раскаиваться.

«Одумайтесь и сделайте так, чтобы ваша слава, которую вы завоевывали в боях, на века была с вами, не становитесь преступниками и предателями своей Родины», – заключил Олег Николаевич.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что действия Пригожина – это удар в спину нашей стране и нашему народу и призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие. Ситуация, сказал президент, находился под контролем.

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