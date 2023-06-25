Трое детей пропали после купания в реке в Приморье

Дети ушли на реку Арсеньевка. Иллюстрация из архива. Фото: Руслан НОВИКОВ

В дежурную часть отдела полиции № 12 межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение об исчезновении трех детей. Два мальчика и девочка 24 июня в 12:00 отправились на реку Арсеньевка и не вернулись, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Полицейскими организованы поисково-спасательные мероприятия. В поисковых мероприятиях принимают участие волонтеры и сотрудники МЧС», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

В полиции просят помочь в поисках. Мальчикам было 9 и 8 лет, их рост – метр с кепкой. Оба худощавые. У ребенка помладше темно-русые короткие волосы и карие глаза, у 9-летнего мальчика светло-русые короткие волосы, карие глаза. С ними была 12-летняя девочка ростом 120-150 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. В полиции не озвучили, являются ли пропавшие дети родственниками.

Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91.

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