Рецидивист обокрал ребенка на детской площадке во Владивостоке

Все произошло на Красного Знамени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый мужчина решил поживиться с помощью невнимательности ребенка. Девятилетняя девочка, гуляя на детской площадке в районе проспекта Красного Знамени, положила свой телефон на скамейку. Спустя время она обнаружила пропажу гаджета. Стоимость – примерно 13 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Владивостоку задержали 32-летнего ранее судимого жителя Владивостока», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Рецидивист признался в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 158 УК РФ за кражу.

Ранее «КП» писала о другой нетипичной краже во Владивостоке. Мужчина умудрился присвоить себе капот с чужого авто.

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