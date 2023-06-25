В Приморье отремонтируют крупнейшую железнодорожную станцию

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье реконструируют одну из крупнейших дальневосточных железнодорожных станций. Ремонт пройдет на станции Находка-Восточная ДВЖД, это линия Угловая – Мыс Астафьева, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Реконструкция путей позволит увеличить их длину до целого полновесного маршрута. На эти цели выделено около 4 миллиардов рублей, работы пройдут при поддержке краевого правительства и ДВЖД.

«Потоки грузов, проходящих через наши порты, растут, необходима их модернизация, оптимизация работы. Один из главных моментов в этом проекте то, что он финансируется самим бизнесом, который понимает, что вложение инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры дает им горизонт планирования на долгие годы вперед», — добавили в Минтрансе Приморского края.

Станция Находка – Восточная была построена еще в 1974 году, став началом международного коридора «Восток – Запад». В реконструкции заинтересованы не только РЖД и жители Приморья, но и стивидоры.

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