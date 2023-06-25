Мама пропавших во время купания детей в Приморье раскрыла детали ЧП

Поиски не прекращаются. Иллюстрация из архива.

В Приморье продолжаются поиски трех детей, исчезнувших после похода на речку. Мама пострадавших рассказала, что не употребляет спиртное, воспитывает ребят одна и никогда не разрешала им купаться в глубоком водоеме, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ЧП произошло в Яковлевском районе. В Новосысоевке дети решили поплавать самостоятельно и убежали. Два мальчика примерно десяти лет и 12-летняя девочка взяли с собой двоюродного брата. Ему всего лишь восемь. Во время купания один ребенок начал тонуть, остальные попытались его спасти, но их самих унесло течением. В итоге на берег выбрался только мальчик Роман и рассказал обо всем маме.

В социальных сетях появились предположения, что ЧП произошло из-за невнимательности родителей, которые якобы выпивали. Это информация не соответствует действительности. Как добавили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю, никто из семьи на учете ПДН не состоит.

– Никогда не разрешала им там плавать, только в маленьком водоеме ножки могли помочить. Но это же дети. Я воспитываю их одна, мужа у меня нет. Спасибо всем, кто откликнулся и остался неравнодушен к моей беде, – рассказала мама пропавших.

Напомним, поиски не прекращаются со вчерашнего дня. Участвуют минимум 30 специалистов из МЧС, волонтеров, полицейских. Хронологию произошедшего мы публиковали в отдельном материале.

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